В Британии высмеяли Зеленского после звонка Макрона

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли Владимира Зеленского, которому президент Франции Эммануэль Макрон позвонил во время пресс-конференции. Их комментарии приводит РИА Новости.

Ранее у Зеленского во время пресс-конференции зазвонил телефон. Он взял трубку и сказал: «Эммануэль, извините, у меня разговор с журналистами». Затем он пообещал перезвонить президенту Франции.

Один из читателей Daily Mail назвал это «бредовой пропагандой», поскольку телефонные разговоры между лидерами стран назначаются за несколько дней, чтобы их «можно было записать и расшифровать».

«Если только Макрон не собирался пригласить президента-марионетку на свидание», — добавил он.

Другой комментатор провел аналогию между звонком президента Франции Зеленскому и сиренами воздушной тревоги, которые срабатывают в Киеве «при каждом визите иностранных политиков». Он назвал это «дешевым спектаклем».

«Этот звонок, по замыслу гениальных политтехнологов, должен был показать, что господин Зеленский и его страна не изолированы после серии холодных душей от США», — считает читатель газеты.

Еще один комментатор поиронизировал по поводу того, что Зеленский является самым могущественным человеком на планете Земля, поскольку позволяет себе «неуважительно обращаться с президентом США Дональдом Трампом и отказывается разговаривать с Макроном».

«Возможно, это был не настоящий телефонный звонок от Макрона. Зеленский все время умоляет о помощи и пытается продолжать воевать за счет других стран», — добавил другой читатель.

Последний комментатор обратил внимание на то, что пока Зеленский «коротает время, болтая по телефону и пренебрегая мирными предложениями Трампа», на Украине продолжают гибнуть люди.