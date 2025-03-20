На Украине отвергли идею о передаче США Запорожской АЭС

По словам американских чиновников, президент СЩА Дональд Трамп выдвинул идею о том, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль украинские электростанции. По информации газеты New York Times, соратники украинского лидера Владимира Зеленского опровергают идею о передачи энергетических объектов, включая Запорожскую АЭС.

«Согласно официальному заявлению США, во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — пишет New York Times и отмечает, что желание США владеть какими-либо электрическими и ядерными объектами Украины, может создать множество трудностей.

В администрации Трампа предложили, чтобы Украина продала или передала право собственности на эти объекты — во множественном числе — Соединенным Штатам, подобно тому, как они потребовали частичной доли в полезных ископаемых Украины. Зеленский заявил, что на него не оказывалось давления по поводу этого предложения и предположил, что эта идея ограничена Запорожской атомной электростанцией, которая находится под контролем России. Ольга Кошарная, украинский эксперт по атомной энергетике, добавляет, что такие станции не могут быть приватизированы по украинскому законодательству.

США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов

В разговоре с Зеленским ранее Трамп подчеркнул, что владение Америкой энергетическими объектами Украины будет лучшим средством защиты Киева и обеспечит поддержку его энергетики. В американском Минэнерго также заявили, что не видят в этом проблем, пишет телеканал RT.