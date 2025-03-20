Внук последнего короля Италии объявил о романе с «Мисс Мексика — 1989»

Старший внук последнего короля Италии Умберто II, Эммануил Филиберт Савойский, расстался с супругой, 55-летней актрисой Клотильдой Куро и объявил об отношениях с «Мисс Мексика — 1989» Адрианой Абаскаль. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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52-летний принц Эммануил заявил, что расстался с Клотильдой Куро четыре года назад.

«Мы очень хорошо ладим, я уважаю и люблю ее, и она всегда будет матерью моих дочерей, которые просто великолепны. Когда история заканчивается, нужно двигаться дальше, уважая тех, кого любишь. Думаю, мои маленькие девочки сегодня знают, что для их отца важно быть счастливым и найти ту, с кем ему хорошо», — заявил он.

Он также добавил, что счастлив со своей новой девушкой Адрианой Абаскаль. Пара уже посещала вместе мессу папы Франциска.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри в США может грозить тюрьма или депортация из страны.