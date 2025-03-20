Ведущие страны ЕС проведут новый саммит по Украине в Париже

Ведущие страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Польшу, а также не входящие в сообщество Канада и Великобритания проведут новый саммит в Париже на следующей неделе для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Агентство утверждает, что эти страны продолжат состоявшуюся на саммите в Брюсселе 20 марта дискуссию о том, как они смогут повлиять на переговоры между Россией и США по Украине, а в идеале получить возможность участия в них.