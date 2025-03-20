Орбан раскритиковал Зеленского за «резкий тон» на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Владимира Зеленского за «дерзкое поведение» на саммите Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, Зеленский «перепутал роли» и вел себя так, будто «Украина уже вступила в Евросоюз». При этом премьер подчеркнул, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока в стране не пройдет общий опрос на эту тему.

«В дискуссии принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — заявил он.

Орбан также напомнил, что в Венгрии готовится опрос населения на тему вступления Украины в Евросоюз.

В Европе заявили о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС

«И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать», — добавил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европа «развалится на глазах», если не заменить либералов в Брюсселе.