В Британии потребовали парламентских обсуждений вопроса отправки войск на Украину

Вопрос размещения британских военных на территории Украины должен быть рассмотрен парламентом Великобритании. Об этом заявила глава оппозиционной Консервативной партии королевства Кеми Бэйднок в интервью телеканалу GB News.

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«В какой ситуации это будет возможно? Будет ли у нас, например, поддержка США? Сколько там будет человек? Что случится, если на них нападут? Будет ли это означать прямой конфликт [с Россией]? Вопросов очень много», — сказала политик.

Бэйднок добавила, что «в идеале» на территории Украины не должно быть военных Королевства.

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20 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на территории Украины становятся более понятными. По его словам, это связано с переговорами России и Соединенных Штатов.

В этот же день министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что президент России Владимир Путин не должен получить право вето по поводу присутствия миротворцев стран Запада на территории Украины. Он считает, что российский лидер должен «просто согласиться на безусловное прекращение огня».

Ранее в Британии обсудили отправку истребителей Typhoon на Украину.