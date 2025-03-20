США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов

Высокопоставленные источники в правительстве Украины заявили, что власти США хотят взять под контроль Запорожскую АЭС ради добычи редкоземельных металлов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на украинских участников разработки соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам, США хотят установить контроль над АЭС. После этого администрация Трампа может попытаться использовать это влияние для добычи редких ресурсов в Запорожской области.

«Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — сообщает издание.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал «непонятным» желание Украины вернуть ЗАЭС.