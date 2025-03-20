WP: Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады

Президент США Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны Соединенных Штатов принесет пользу обоим государствам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, концепция 51-го штата США возникла у Трампа «непроизвольно».

«Это серьезное предложение и оно мотивировано его верой в то, что аннексия принесет пользу как американцам, так и канадцам», — добавил он.

В WP отметили, что во время первого президентского срока Трамп не высказывал идеи «51-го штата». При этом он объявил о ней еще до инаугурации 20 января 2025 года и продолжает последовательно усиливать риторику по этому вопросу в последние два месяца.