Маск после поджогов автомобилей Tesla рассказал об их скрытых возможностях

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, предупредил, что на автомобилях его компании устанавливается умная система безопасности Sentry Mode. Она записывает действия злоумышленников, пытающихся нанести повреждения машинам, пишет РИА Новости.

Накануне генпрокурор США Памела Бонди рассказала, что власти США считают организованными происходящие акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla.

«Sentry Mode в Tesla записывает на видео каждого, кто пытается навредить автомобилю — плохие новости для преступников», — предупредил Маск.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года в США зафиксировано в общей сложности десять актов вандализма в отношении электромобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.

В частности, в Колорадо 40-летняя женщина бросила коктейль Молотова в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck.