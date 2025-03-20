В ФРГ сравнили зависимость от газа РФ с писающим в штаны человеком

Депутат Европейского парламента, экс-командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас предостерег Германию от возобновления покупки российских энергоносителей, поскольку это будет сравнимо с ситуацией, когда «человек мочится в штаны холодным зимним днем». Его слова передает телеканал N-tv.

По его мнению, дешевый российский газ сделал Германию зависимой и для Берлина было бы еще хуже вновь закупать энергоносители из РФ. Террас утверждает, что Москва показала себя «ненадежным партнером».

«Зависимость от российской энергии можно сравнить с ситуацией, когда человек мочится в штаны холодным зимним днем. На секунду становится тепло, но потом становится опасно», — сказал он.

19 марта Евростат сообщал, что Евросоюз в январе закупил российского газа на €1,9 млрд. Страны ЕС заплатили за сжиженный природный газ (СПГ) €1,07 млрд. Это на 17% выше показателей декабря 2024 года. Главным импортером стала Франция, заплатившая €455 млн.

Кроме того, ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако с января страны Евросоюза уже не могли экспортировать газ по трубопроводу через Украину.