В США предъявили обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

Минюст США предъявил обвинениям трем участникам поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

По данным властей, для поджогов они использовали «коктейли Молотова». Один из подозреваемых действовал в Сейлеме, штат Орегон, бросив около восьми бутылок с зажигательной смесью в автосалоне Tesla и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде, штат Колорадо, а третий — повредил зарядные станции в Чарлстоне, штат Южная Каролина, оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.

«Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, Минюст обеспечит вам попадание за решетку», — заявила генпрокурор и глава ведомства США Памела Бонди.

Фигурантам дела грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы.