Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается оказать давление на правосудие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция в его стране пытается оказать давление на правосудие. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время ифтара (вечерний прием пищи во время Рамадана) с парламентариями предыдущего созыва. По его словам, турецкая оппозиция пытается надавить на правосудие в деле задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Турция, пожалуй, — самая динамичная страна в мире, каждый день просыпающаяся с новой повесткой дня. В то время как некоторые из этих программ содержат вопросы, необходимые стране, некоторые из них состоят из искусственно нагнетаемых проблем. Есть неоспоримое высказывание, что ошибки нельзя защищать ошибками. Поскольку оппозиция в нашей стране считает, что все слепы и все глупы, они думают, что защита своих ошибок еще большими ошибками — это политика», — заявил он.

Эрдоган также добавил, что оппозиция в его стране «потеряла равновесие» и лишает себя возможности «смотреть в лицо даже самым близким людям». Кроме того, оппозиционная партия, по его словам, никогда не отвечает на обвинения в коррупции, но при этом угрожает полиции, судьям и прокурорам.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционного разбирательства. Турецкая прокуратура выдвинула против мэра и его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами. При этом, Имамоглу являлся единственным на текущий момент кандидатом от оппозиции в выборах на праймериз, и главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.