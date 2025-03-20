Зеленский назвал договоренности о временном прекращении огня «шагом назад»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шагом назад договоренность о частичном прекращении огня, достигнутую в ходе разговора российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Его слова приводит «РБК-Украина».

© Газета.Ru

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — сказал Зеленский.

В то же время он заметил, что если стратегия Белого дома требует делать шаги назад, то Украина будет вынуждена с ними согласиться.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа прекратить удары по энергетическим объектам сторон конфликта. Как отмечало Bloomberg, об этом украинский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с главой Белого дома 19 марта.