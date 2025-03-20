На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Владимир Зеленский должен уйти в отставку или поезд президента США Дональда Трампа его просто «переедет». Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, США активно делают из Зеленского «хромую утку», которая завела Украину в беду. Это проявляется в продолжающихся обвинениях в коррупции, некомпетентности, силовой мобилизации, глупой стратегии на фронте, которые продолжают сыпаться в его адрес со стороны Вашингтона. Кроме того США стремятся лишить Зеленского его главного коммуникационного козыря, который заключается в давлении на позиции других стран через воззвание к их народам и СМИ, выставляя его человеком, который «по щелчку пальцев в Вашингтоне изменит свое мнение и со всем согласится», указал Дубинский.

«Между Трампом и Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет», — написал он.

Дубинский уверен, что президент США презирает Зеленского, поскольку он действует в личных интересах, а не своей страны. Кроме того, по его мнению, будь у Зеленского мышление государственника, он бы уже давно начал диалог с Трампом о достижении мира на Украине.