Эрдоган выступил с заявлением по ситуации в стране

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Выступление лидера Турции транслировалось местными телеканалами.

"Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия", – цитирует ТАСС.

По словам Эрдогана, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. В это же время у турецкого правительства нет времени на дрязги с оппозицией, так как кабмин занят решением проблем страны.

Власти Турции изъяли бизнес задержанного мэра Стамбула

Ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны. После этого оппозиционного мэра Стамбула задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Это стало причиной ряда оппозиционных протестов, прошедших в стране.