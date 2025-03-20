Генсек ООН готов выступить в роли посредника в переговорах России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, генсек ООН согласен выступить посредником между Россией и Украиной, если потребуется. При этом Хак добавил, что в последнее время Гутерриш не общался со сторонами конфликта по этому вопросу, хоть и обсуждал эту тему ранее.

«В последнее время звонков не было, однако генеральный секретарь дал ясно понять различным представителям желание ООН предоставить свои посреднические услуги, если это устроит стороны. Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в случае с черноморской зерновой инициативой несколько лет назад, и он хотел бы сделать это вновь, если будут позволять условия», — заявил Хак.

Ранее Хак заявил, что ООН ценит контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.