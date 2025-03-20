Глава Евросовета назвал ошибкой прекращение огня на Украине

Кошта: прекращение огня на Украине является «стратегической ошибкой»
Временное прекращение огня на Украине является стратегической ошибкой, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. По его мнению, реализация этой инициативы позволит России укрепиться и снова атаковать, пишет португальский телеканал RTP.
18 марта 2025 года президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Стороны договорились о том, что Москва и Киев течении 30 дней не будут наносить удары по энергетическим объектам противника.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — отметил Кошта.
Глава Евросовета заметил, что ценит усилия, которые США прилагают для привлечения России к переговорам.
СМИ назвали условие Путина по прекращению огня
Вместе с тем, уточнил политик, российская сторона якобы не выполняет взятые на себя обязательства.