Глава Евросовета назвал ошибкой прекращение огня на Украине

Временное прекращение огня на Украине является стратегической ошибкой, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. По его мнению, реализация этой инициативы позволит России укрепиться и снова атаковать, пишет португальский телеканал RTP.

18 марта 2025 года президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Стороны договорились о том, что Москва и Киев течении 30 дней не будут наносить удары по энергетическим объектам противника.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — отметил Кошта.

Глава Евросовета заметил, что ценит усилия, которые США прилагают для привлечения России к переговорам.

СМИ назвали условие Путина по прекращению огня

Вместе с тем, уточнил политик, российская сторона якобы не выполняет взятые на себя обязательства.