Трамп пообещал «самые суровые наказания» виновным в нападениях на Tesla

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп пообещал «самые суровые наказания» для виновных в нападениях на автомобили и дилеров Tesla. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Левитт, Трамп призвал воспринимать эти нападения как акты терроризма. Она также добавила, что в данный момент полиция проводит расследования этих нападений, расценивая их «как домашний терроризм».

«Президент Трамп осуждает это насилие, и он полон решимости восстановить закон и порядок в нашей стране. Также он обеспечит самые суровые наказания для тех, кто участвует в этом жестоком насилии», — заявила она.

Ранее неизвестные обстреляли автосалон Tesla в американском городе Сейлем, после чего оставили на месте записку с пожеланием смерти владельцу компании и главе департамента эффективности госуправления США Илону Маску.