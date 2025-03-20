Глава Сирии снова отказался пожать руку Бербок

Новый сирийский глава Ахмед аш-Шараа во второй раз не стал жать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в страну.

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В данный момент Анналена Бербок находится со вторым официальным визитом в Сирии.

— Во время своего второго визита в Дамаск министр иностранных дел Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, — сообщает телеканал NTV.

Такое с главой МИД Германии происходит не в первый раз: представители новой сирийской администрации 3 января демонстративно не пожали руку прибывшей в Дамаск с необъявленным визитом Бербок. Тогда депутат бундестага Севим Дагделен назвала визит Анналены Бербок в Сирию, где ей отказали в рукопожатии, провалом германской внешней политики.

Глава МИД Германии не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время своих дипломатических поездок. Так, в конце октября в Китае около трапа на взлетно-посадочной полосе никто не встретил прилетевшую из Берлина главу немецкого МИД. Инцидент успели запечатлеть журналисты.