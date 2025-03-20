В кабмин Словакии перенаправлена петиция об отмене антироссийских санкций

Петиция, призывающая к проведению референдума об отмене санкций против России, была перенаправлена правительству Словакии администрацией президента Петера Пеллегрини. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, отметив, что документ не соответствует юридическим требованиям и не может быть рассмотрен.

Инициатива, организованная гражданским объединением «Брат за брата», собрала более 450 тысяч подписей за четыре месяца. Однако, как уточнил новостной портал Aktuality, петиция не содержала конкретного вопроса для референдума, что делает её юридически некорректной. Вместо этого она расценена как призыв к правительству пересмотреть санкционную политику.

Референдум в Словакии может быть назначен при наличии минимум 350 тысяч подписей граждан (население — 5,5 млн). Организаторы готовят новую петицию с соблюдением всех формальностей, которая в ближайшее время поступит на рассмотрение президенту.

11 марта председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса подтвердил передачу президенту Словакии петиции с требованием проведения референдума об отмене санкций против России.