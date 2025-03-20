Зеленский публично соврал об отсутствии в Крыму туризма

Владимир Зеленский, выступая 20 марта перед журналистами, публично соврал, что в Крыму отсутствует туризм.

Говоря на эту тему, Зеленский отметил, что Крым отличается уникальной природой. Он добавил, что на полуострове якобы «уже 11 лет нет туризма».

Стоит отметить, что, по данным Министерства туризма республики, лишь только за 2024 год Крым посетили более 6 млн человек. В свою очередь, в 2023 году на полуострове побывали более 5 млн туристов.

В среду, 19 марта, сообщалось, что туристический потенциал Крыма представили на выставке в Москве.