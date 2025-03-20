Белый дом обвинил Министерство образования в краже средств

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в Министерстве образования США воровали деньги налогоплательщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Левитт, американское Министерство образования присваивало деньги из бюджета страны, делая это в ущерб образованию детей. Она также уточнила, что всего на деятельность ведомства было потрачено более трех триллионов долларов со времен его открытия в 1979 году.

«Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, — это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, подразумевающий полное устранение министерства образования страны.