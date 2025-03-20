Директор Netflix неожиданно высказался о Меган Маркл на фоне волны хейта

Герцогиня Сассекская не сидит сложа руки: несмотря на неудачи, Меган Маркл продолжает выпускать один проект за другим. Недавно она анонсировала очередной подкаст с претенциозным названием «Исповедь женщин-основательниц», также в марте стало известно о выпуске шоу о стиле жизни «С любовью, Меган», а нашумевший документальный сериал «Гарри и Меган», напомним, продлили на второй сезон. Шквал критики льётся не только в адрес герцогини, но и на стриминговый сервис Netflix, который спонсирует новые проекты Сассексов. Хейт без внимания не оставил генеральный директор компании Тед Сарандос.

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Несмотря на многочисленные слухи о том, что у скандальных супругов серьёзный конфликт с партнёром, бизнесмен заступился за актрису. Он не отрицал, что у герцогов сомнительная репутация, но есть и те, кто восхищается супругой принца Гарри.

«Я думаю, что Меган недооценивают с точки зрения её влияния на культуру. Когда мы выпустили трейлер документального сериала "Гарри и Меган", всё, что было показано на экране, обсуждалось в прессе в течение нескольких дней. Туфли, которые были на ней, распроданы по всему миру. Одеяло Hermes, которое лежало на стуле позади неё, распродано по всему миру. К Меган и Гарри относятся пренебрежительно, но многие люди восхищаются ей» — сказал Тед Сарандос.

Компания, как выяснилось, поддерживает не только медиапродукты Меган. По словам Сарандоса, Netflix владеет долей в стартапе герцогини As Ever, который занимается продажей джемов, чая, смесей для выпечки и других продуктов.