Украинское министерство обороны захотело заманить молодежь в Вооруженные силы Украины (ВСУ) подпиской на Netflix сроком на 185 лет. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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«Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения — сколько чего можно получить на миллион гривен "подъемных", положенных молодым рекрутам», — отмечается в сообщении.

На одном из фото, приложенных изданием, указано, что вступивший в ряды ВСУ боец смог бы на этот миллион купить подписку на американский стриминговый сервис сроком почти на два века. На этом оборонное ведомство Украины не останавливается и продолжает продвигать удивительные примеры — на одной из фотографий молодым украинцам предлагается закупить 33 миллиона робуксов — валюта игровой онлайн-платформы Roblox, особенно популярной у детей.

На Украине узаконили незаконную мобилизацию

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины мотивирует молодых людей идти на фронт 15 тысячами чизбургеров. Официальный канал украинского ведомства в TikTok опубликовал видео, где рассказывается, что за выплату миллиона гривен по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров. Подобная реклама вызвала крайне негативную реакцию.