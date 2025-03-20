Стало известно, о чем договорились страны ЕС по Украине

Страны Евросоюза будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов отдельных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС в Брюсселе.

В документе отмечается, что европейские страны будут предоставлять Украине военную поддержку и гарантии в области безопасности «при полном уважении политики и интересов ряда государств-членов в сфере обороны и безопасности».

«Евросовет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины, в частности, об инициативе верховного представителя по координации усиленной поддержки государствами-членами и другими государствами на добровольной основе», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран решили сохранить свой подход «мир через силу» для Украины.