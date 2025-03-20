В Польше рекомендовали гражданам сделать запасы еды и лекарств на три дня

Гражданам Польши нужно создать аварийные запасы всего необходимого для автономной жизни на трехдневный период.

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Об этом в четверг, 20 марта, заявил заместитель министра внутренних дел Веслав Лесникевич.

— Будем готовы — в рамках своих возможностей — по крайней мере три дня продержаться без помощи государства. В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина, — подчеркнул польский замминистра.

Он порекомендовал гражданам запастись водой, необходимыми лекарствами, продуктами, средствами гигиены и освещения, которые не используют электричества, а также внешними аккумуляторами. Кроме того, Лесникевич отметил, что транзисторные радиоприемники иногда могут быть «единственным средством для получения сообщений».

По словам польского замглавы МВД, в случае появления природных катастроф или начала военного конфликта населению готовы оказать помощь 16 тысяч добровольных пожарных команд и пять тысяч спасательных команд государственной службы пожарной охраны, передает PAP.

Большинство опрошенных граждан в Великобритании, Франции, Германии и Польше посчитали возможным нападение России на страны Европы в ближайшие годы. Также большинство опрошенных граждан выразили мнение, что нужно продолжить поддержку Киева.