Зеленский назвал дату переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Технические специалисты Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита в Норвегию, которая транслировалась его офисом.

"Она будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут наши технические команды. Будет встреча Украины с Америкой, а после, как сказали американские партнеры, Америка с Россией. Будут параллельные встречи на одну тематику", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.