Орбан: не только Венгрия высказывается против членства Украины в ЕС

На саммитах Евросоюза только Венгрия в открытую высказывается против членства Украины, но в кулуарах заседаний стран, разделяющих эту позицию, гораздо больше. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ситуациях, где «нужно говорить прямо и честно», только Будапешт выступает против членства Украины в Евросоюзе «из-за финансовых, военных, правоохранительных и других аспектов».

«Но нас в коридоре больше. И рано или поздно из коридоров это проникнет в зал заседаний», — добавил Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, Украина «всегда была страной, которая могла поддержать себя только крупными международными кредитами». Он подчеркнул, что в случае приема Украины в ЕС сообществу придется финансировать восстановление страны и ее функционирование, а также отдать свой рынок для сельхозпродуктов по демпинговым ценам.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ускорить вступление Украины в Евросоюз.