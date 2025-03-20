Зеленский пожаловался, что Украину не берут в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации.

"Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить", – приводит слова украинского лидера RT.

По мнению Зеленского, это в том числе происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником НАТО.

Вместе с тем он добавил, что не готов обсуждать вопрос о нейтралитете Украины, однако "это требуют россияне".

В России отреагировали на заявление генсека НАТО о вступлении Украины в альянс

Ранее президент Украины указывал, что готов оставить свой пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако генсек НАТО Марк Рютте говорил, что данный вопрос больше не рассматривается. Более того, он подтвердил, что его снял с повестки президент США Дональд Трамп.