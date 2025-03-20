Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможное признание президентом США Дональдом Трампом Крыма частью России в ходе телефонного разговора. С таким заявлением Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, запись доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

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«Я не поднимал этот вопрос», — признал политик.

Он также отказался рассматривать саму возможность подобного решения.

Зеленский прокомментировал материал издания Semafor об обсуждении администрацией Трампа признания Крыма российским. Он добавил, что Трамп упоминал статус Крыма на личной встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и интересовался причинами позиции Киева по данному вопросу.

США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине

Ранее Semafor узнало о возможном плане администрации Трампа признать Крым территорией РФ. Как утверждается, признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине.