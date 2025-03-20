Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине

Аксинья Кравченко

Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход «мир через силу» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине
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В тексте говорится, что Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«ЕС сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности», — указывается в документе.

Также там отмечается, что подписавшие заявление страны обязуются продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом подчеркивается, что Евросовет приветствует предложение о прекращении огня на Украине, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.