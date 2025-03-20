Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине

Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход «мир через силу» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте говорится, что Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«ЕС сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности», — указывается в документе.

Также там отмечается, что подписавшие заявление страны обязуются продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом подчеркивается, что Евросовет приветствует предложение о прекращении огня на Украине, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.