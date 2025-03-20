На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине

Главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за лицемерные слова о мире на Украине. Об этом высказался бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X.

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Политик, комментируя заявление фон дер Ляйен о необходимости "честного и долгого мира для Украины после прекращения боевых действий", заявил, что конфликт на Украине был «ужасной войной» из-за США и ЕС.

По словам экс-депутата, ЕС и США хотели его начала, кроме того, они ничего не сделали ради его предотвращения и приложили много усилий, чтобы он не завершился.

Уоллес заявил, что лицемерие ЕС достигло нового уровня и стало явным.

Ранее фон дер Ляйен выразила надежду, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стал шагом к урегулированию украинского конфликта.