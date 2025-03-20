В Раде назвали дату отмены военного положения на Украине

Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом у себя в Telegram-канале заявил выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук.

Напомним, что с начала СВО на Украине каждые 90 дней продлевалось действие военного положения и всеобщей мобилизации. В январе 2025 года Рада решила сделать это заранее и продлила все до 9 мая.

«9 мая военное положение и мобилизация продлена не будет! Я вам больше скажу — Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле!» — написал Дмитрук со ссылкой на инструкции, которые поступили в украинские военкоматы.

По его словам, в них говорится, что «9 мая будет "стоп"». Кроме того инструкции гласят, что «нужно все почистить и плавно уйти на покой».