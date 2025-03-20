Венгрия заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине

В ходе саммита Евросоюза в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие итогового заявления по Украине, его поддержали только 26 стран. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что заключительная декларация по Украине была одобрена без участия Венгрии, используя ту же процедуру, что и ранее. Отмечается, что Венгрия ранее блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировками о «достижении мира через силу».

В Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности наложения вето на новые санкции ЕС против России. В своем заявлении Фицо подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать рестриктивные меры любой ценой. Он допустил, что Братислава может заблокировать санкции, если сочтет их направленными против усилий по мирному урегулированию украинского конфликта.