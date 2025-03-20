Премьер-министр Финляндии призвал ускорить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ускорить вступление Украины в Евросоюз. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил о желании Украины стать членом ЕС.

«Они хотят быть одними из нас. Поэтому мы должны помочь им и поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее к 2030 году», — добавил Орпо.

Украина получила статус страны-кандидата в ЕС еще в июне 2022 года. В декабре 2023 года Евросоюз принял решение о запуске переговоров о ее будущем членстве. При этом в ЕС неоднократно признавали, что данные решения были по большей части символическими и направленными на поддержку Киева в его противостоянии с Москвой.