Оставили и не заплатили: СМИ узнали о скандале в NASA из-за застрявших на МКС астронавтов

NASA не выплатило сверхурочные астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямс, которые застряли на Международной космической станции на девять месяцев из-за неисправности корабля. Об этом пишет газета The New York Times.

19 марта пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom американской компании SpaceX вернулся на Землю с космической станции. На его борту были астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Изначально планировалось, что они пробудут на орбите с 5 до 14 июня 2024 года. Однако из-за выхода из строя корабля, который должен был доставить их на Землю, срок их возвращения откладывался несколько раз.

Журналисты отметили, что в итоге астронавты провели на станции незапланированные 278 дней. При этом никаких сверхурочных они не получили.

«Находясь в космосе, астронавты NASA имеют официальные командировочные как и другие федеральные служащие», - пояснил изданию представитель Управления космических операций агентства Джими Рассел.

По его словам, они получали ежедневное стандартное пособие на «непредвиденные расходы» в размере $5 в день. Таким образом, в дополнение к годовой зарплате в размере $152,3 тыс. Уильямс и Уилмор получат доплату в $1,4 тыс.

«Какие непредвиденные расходы могли понести Уилмор и Уильямс, находясь на орбите в 250 милях над Землей?» - задалось вопросом издание.

При этом обычно такая выплата идет на «чаевые, которые платятся носильщикам, персоналу отелей или персоналу на кораблях».