Пока вы не уснули: предупреждение Медведева Мерцу и «предательство» Залужного

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Медведев выступил с предупреждением Мерцу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, припомнив ему, что «его нацистская страна» вела войну против Советского Союза. Он сравнил немецкого политика с Йозефом Геббельсом и предупредил Мерца, что тот «плохо начал» и так же плохо кончит.

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведёт Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Ещё ни дня не проработал, а уже врёт, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941—1945 годах», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

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Залужный решился на «предательство» Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Лондоне, начал тайные встречи с мировыми политиками, сообщают киевские инсайдеры. Это говорит о его возможном вступлении в борьбу за власть и президентское кресло. Залужного называют главным соперником действующего лидера киевского режима.

«Зеленский просто параноидально относится к любым поползновениям, к действиям оппозиции и бывшего окружения, покуситься на его место. И он готов бить направо и налево по рукам и ногам людям, которые хоть как-то высовывают голову. А Залужный немного, но высовывает голову», – приводит «АиФ» мнение украинского блогера Анатолия Шария.

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Плевать на русских: Европа "послала" Путина

Европейские страны твердо заявляют, что они не согласятся на выполнение требований России относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника из одной из ведущих стран ЕС.

"Представитель крупной европейской державы во вторник настоял, что ни при каких условиях страны ЕС не согласятся выполнить требования российского президента Владимира Путина", — говорится в сообщении.

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Во Франции отреагировали на звонок Макрона Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский сымитировали телефонный разговор во время пресс-конференции, пытаясь создать впечатление близких отношений. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский и Макрон имитируют импровизированный телефонный звонок посреди пресс-конференции первого... Чтобы показать, насколько они близки!», — пишет Филиппо.

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Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял на себя ответственность за удар по Энгельсу. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Генштаб отчитался, что подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по Саратовской области.

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Спрогнозировано резкое снижение цен на продукты и одежду в России

Весной цены на обувь и одежду в России могут снизиться на 20–30%, а на продукты питания — на 10–15%, заявила в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юлия Бутырина. Изменения цен будут зависеть от конкретного товара и региона, отметила эксперт.

«Если в этом сезоне будет хороший урожай, цены на основные продукты питания (например, картофель, овощи) могут снизиться из-за увеличения предложения. Если складские запасы будут высокими, это также может способствовать снижению цен», — объяснила Бутырина.

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Арестованный за шутку о безногом комик пожаловался на пытки

Арестованный за шутку о мужчине с инвалидностью комик Артемий Останин заявил, что белорусские силовики после задержания избили его дубинками и пытали током. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости‎»‎ со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву.

По ее словам, во время конвоирования из Белоруссии в Россию машина, в которой сидел комик, заехала в лес. Останина якобы вывели из автомобиля и стали избивать дубинками, а также использовали электрошокер. Как сообщается, мужчину били по спине и корпусу, а еще задели легкое, которое пострадало после пневмоторакса в 2014 году.

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Сын Собчак раскритиковал ее за танец в бюстгальтере: «Мама, тебе хана»

Сын телеведущей и журналистки Ксении Собчак раскритиковал мать за танец в бюстгальтере. Знаменитость выложила реакцию Платона в своем Telegram-канале.

20 марта Ксения Собчак показала видео, где двигалась под музыку в черном брючном костюме и полупрозрачном бюстгальтере. Журналистка дополнила образ розовыми перьями, кольцами, массивным золотым колье и серьгами. В начале ролика телеведущая слушала, как ее восьмилетний сын критикует ее за видео в TikTok, а после высказывания мальчика начала танцевать. Платон не оценил поступок матери.

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Мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Мошенники обманули ясновидящую — участницу «Битвы экстрасенсов». Об этом сообщает «Москвач».

39-летней женщине пообещали день за отзывы и лайки на маркетплейсах, она не распознала популярную схему мошенничества и отдала аферистам 170 тысяч рублей.

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Найдены скелеты, противоречащие представлениям о египетских пирамидах

Археологи долгое время считали, что древнеегипетские пирамиды были предназначены исключительно для захоронения самых богатых членов общества. Однако анализ находок в пирамидах Томбоса, опубликованный в Journal of Anthropological Archaeology, предполагает, что и люди с низким статусом могли удостоиться места в престижной усыпальнице.

Томбос, археологический памятник на севере Судана, попал под контроль Древнего Египта около 3500 лет назад, когда знаменитая цивилизация была на пике своего могущества. К тому времени египетская королевская семья уже не одобряла захоронения в пирамидах. Но знать все еще была ими увлечена, и в Томбосе найдены руины по крайней мере пяти глинобитных пирамид.

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