Задержанный мэр Стамбула обратился к соратникам Эрдогана
Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу обвинил власти Турции в «беззаконии» и призвал турецких судей выступить против дел, возбужденных в отношении оппозиционных политиков. Об этом он написал в соцсети X.
Имамоглу - член крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP). Он был задержан в Стамбуле 19 марта в рамках дела о коррупции и связях с террористическими организациями. Всего турецкие прокуроры потребовали задержать более сотни человек, среди которых есть высокопоставленные сотрудники администрации Стамбула.
CHP планировала объявить Имамоглу своим кандидатом в президенты на праймериз 23 марта. Турецкие СМИ сообщили, что в этот день политик, вероятно, будет арестован. Имамоглу призвал членов судебной системы Турции поддержать фигурантов его дела.
«Я обращаюсь к десяткам тысяч прокуроров и судей турецкой судебной системы, которые честны, нравственны и полны энтузиазма служить своей стране. Вы должны выступить и принять меры против горстки коллег, которые разрушили турецкую судебную систему, опозорили нас перед всем миром и разрушили нашу репутацию», - написал мэр Стамбула.
Также политик обратился к членам Партии справедливости и развития Турции (ее возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган) и другим представителям правящего альянса. Он подчеркнул, что последние события «вышли за рамки партий и политических идеалов». По его словам, начавшийся процесс касается всей страны, поэтому «пришло время возвысить голос».
«В наших краях не должно быть поговорки «пусть змея, которая меня не кусает, живет тысячу лет». Я надеюсь, что все поднимут голос и скажут: «Даже змея, которая меня не кусает, не сможет жить на этих землях», - заключил Имамоглу.