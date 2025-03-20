Задержанный мэр Стамбула обратился к соратникам Эрдогана

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу обвинил власти Турции в «беззаконии» и призвал турецких судей выступить против дел, возбужденных в отношении оппозиционных политиков. Об этом он написал в соцсети X.

Имамоглу - член крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP). Он был задержан в Стамбуле 19 марта в рамках дела о коррупции и связях с террористическими организациями. Всего турецкие прокуроры потребовали задержать более сотни человек, среди которых есть высокопоставленные сотрудники администрации Стамбула.

CHP планировала объявить Имамоглу своим кандидатом в президенты на праймериз 23 марта. Турецкие СМИ сообщили, что в этот день политик, вероятно, будет арестован. Имамоглу призвал членов судебной системы Турции поддержать фигурантов его дела.

«Я обращаюсь к десяткам тысяч прокуроров и судей турецкой судебной системы, которые честны, нравственны и полны энтузиазма служить своей стране. Вы должны выступить и принять меры против горстки коллег, которые разрушили турецкую судебную систему, опозорили нас перед всем миром и разрушили нашу репутацию», - написал мэр Стамбула.

Также политик обратился к членам Партии справедливости и развития Турции (ее возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган) и другим представителям правящего альянса. Он подчеркнул, что последние события «вышли за рамки партий и политических идеалов». По его словам, начавшийся процесс касается всей страны, поэтому «пришло время возвысить голос».