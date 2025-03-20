Премьер-министр Сербии обратился к Вэнсу

Премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич направил письмо вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, в котором выразил радость в связи с «возобновлением близости» Белграда и Вашингтона.

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Об этом пишет РИА Новости.

«Я <...> поблагодарил его за все, что американский народ сделал для сербов в переломные исторические моменты — во время двух мировых войн и после них», — рассказал глава правительства, отставку которого 19 марта принял парламент страны.

Вучевич уточнил, что в своем послании Вэнсу описал культурные связи, которые объединяют Сербию и Вашингтон. Также он заявил о готовности Белграда продолжить предпринимать усилия для развития отношений с Вашингтоном.

«Радуюсь новой эре развития сербско-американских отношений и возобновлению близости, которая украшала наши отношения дольше века», — говорится в письме.

Также, по словам премьер-министра с техническим мандатом, он сообщил вице-президенту США, что поддерживает инициативу сербского лидера Александара Вучича о подключении американских правоохранительных органов к расследованию ложных публикаций в оппозиционных СМИ. В частности, речь идет об информации, по которой полицейские якобы применили «звуковую пушку» против участников акции протеста в Белграде.

15 марта в Белграде состоялся митинг, после которого один из лидеров оппозиции Здравко Понош обвинил правоохранителей в использовании «звуковой пушки» против активистов. Комментируя ситуацию, в министерстве внутренних дел республики опровергли эти сведения.