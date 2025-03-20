Временный президент Сирии снова не стал приветствовать Бербок рукопожатием

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа снова решил не приветствовать рукопожатием главу МИД ФРГ Анналену Бербок во время ее второго визита в Дамаск. Об этом сообщило агентство DPA.

Лидер Сирии принял Бербок и депутата Бундестага Армина Лашета в конференц-зале президентского дворца вообще без каких бы то ни было официальных жестов, уточняет агентство.

В январе Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро также посетила Дамаск. Тогда представители новых властей Сирии отказали главе МИД ФРГ в рукопожатии. Ей не подали руку в аэропорту Дамаска, позже точно так же поступил и аш-Шараа. В Германии это вызвало волну возмущения.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента Сирии в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится 4-5 лет.