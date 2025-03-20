Власти Эстонии не одобрили законопроект о закрытии границ с РФ

Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Об этом сообщили в телерадиокомпании ERR.

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Тем временем российские пограничники все еще продолжают ловить нарушителей, которые пытаются сбежать из страны. 20 марта они задержали мужчину, который попытался попасть на территорию России из Эстонии — он приплыл по реке Нарве в гидрокостюме.

Помимо этого, появилась информация еще об одном случае. Мать и дочь — гражданки Эстонии, бежавшие в Москву из-за угрозы уголовного преследования за пророссийские взгляды, — обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства.

Также не так давно финский подросток самостоятельно нелегально пересек границу между Финляндией и Россией, его задержали российские пограничники. Юноша попытался попасть на территорию РФ 31 января в районе Кархусуо в финском городе Иматре.

При этом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие финско-российской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, зависит от решений Москвы.