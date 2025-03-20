Макрона «потеряли» в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон по неизвестной причине не пришел на встречу лидеров фракции Европарламента Renew Europe, которую он поддерживает. Об этом сообщает Euroactiv.

Как отмечает Euroactiv, встреча фракции прошла в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Официальные лица из центристской группы заявили, что «не знают, где он находится». Для Макрона несвойственно не сообщать о своем местонахождении, подчеркивает издание.

Саммит лидеров ЕС пройдет 20-21 марта в Брюсселе. Председатель Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что центральным пунктом повестки саммита станет конкурентоспособность Евросоюза.

В ходе встречи лидеры ЕС рассмотрят планы действий для автомобильной, сталелитейной и металлургической отраслей блока. Кроме того, участники саммита рассмотрят последние события, связанные с Украиной, и «следующие шаги в области обороны».

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Кошта подчеркивал, что «постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в собственную оборону и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны». Кроме того, на саммите будут обсуждаться вопросы миграции и «ряд других важных тем».