Шольц прокомментировал задержание в Турции мэра Стамбула

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание в Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу "очень-очень плохим знаком".

"Задержание такого ведущего оппозиционного политика является бременем для демократии в Турции, но совершенно определенно и бременем для отношений между Европой и Турцией", - сказал глава правительства ФРГ журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. "Мы можем только призвать, чтобы это (задержания оппозиционеров - прим. ТАСС) немедленно прекратилось", - добавил Шольц.

В Анкаре и ряде других городов Турции ранее прошли акции протеста в связи с задержанием мэра Стамбула. 19 марта в рамках расследований о коррупции и поддержке терроризма, проводимых Генпрокуратурой Стамбула, были задержаны 87 из 106 подозреваемых, включая Имамоглу.