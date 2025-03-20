Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Лондоне, начал тайные встречи с мировыми политиками, сообщают киевские инсайдеры. Это говорит о его возможном вступлении в борьбу за власть и президентское кресло. Залужного называют главным соперником действующего лидера киевского режима.

«Зеленский просто параноидально относится к любым поползновениям, к действиям оппозиции и бывшего окружения, покуситься на его место. И он готов бить направо и налево по рукам и ногам людям, которые хоть как-то высовывают голову. А Залужный немного, но высовывает голову», – приводит «АиФ» мнение украинского блогера Анатолия Шария.

По его словам, мировые лидеры уже сделали ставки относительно кандидатуры будущего президента Украины. При этом информация о встречах Залужного может оказаться и вбросом с целью стравить его с Зеленским и пошатнуть рейтинг последнего, который и так чрезвычайно низкий.

В Раде назвали Залужного и Зеленского одинаково тупыми

Ранее Зеленский отверг идею о заморозке конфликта по линии фронта. По его словам, тогда мир получит множество «Берлинов» – городов, которые будут разделены между сторонами конфликта, где будет невозможна нормальная жизнь. В Белом доме недовольны его недоговороспособностью.

При этом президент США заявил, что «очень хорошо» поговорил с Зеленским, передает издание 360.ru.