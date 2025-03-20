Макрона «потеряли» в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон не пришел на встречу лидеров поддерживаемой им фракции в Европейском парламенте Renew Europe в преддверии саммита Европейского союза. Об этом сообщает издание Euractiv.

При этом официальные лица не знают, где французский лидер.

Как отмечает Euractiv, Макрону несвойственно не уведомлять о своем местонахождении, хотя тот момент, что он не пришел на встречу Renew, не является чем-то из ряда вон выходящим.

По словам журналистов, президент Франции удостаивает своим присутствием лидеров группы только в 80% случаев перед международными саммитами.

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Лидеры стран Евросоюза в очередной раз соберутся в Брюсселе на саммит. 20 и 21 марта они обсудят украинский конфликт и способы его урегулирования, обстановку на Ближнем Востоке, а также европейскую военную оборону и конкурентоспособность стран Евросоюза.

19 марта Еврокомиссия обнародовала план милитаризации регионального содружества до 2030 года. В том числе в документ были включены инициативы, касающиеся поддержки Украины «путем увеличения военной помощи».