Каллас упрекнула ЕС в поддержке Украины только на словах

Страны Европейского союза (ЕС) поддерживают Украину только на словах, а не на деле.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле», — отметила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что в настоящее время в ЕС речь идет о боеприпасах для Украины. Она выразила надежду на то, что объединение договорится о предоставлении Киеву помощи на сумму 5 миллиардов евро.

Ранее глава европейской дипломатии подтвердила, что ЕС рассматривает военную помощь в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов.