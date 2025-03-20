Люди задыхались в метро: кадры зариновой атаки в Токио

30 лет назад, 20 марта 1995 года боевики экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в РФ) устроили теракт в центре Токио. Сектанты пронесли с собой в метро пластиковые пакеты с нервно-паралитическим веществом зарин и в утренний час пик стали скрытно распылять газ в вагонах. В результате террористического акта погибли 14 человек, отравления получили около 6,3 тыс. пассажиров и служащих токийской подземки.

16 мая 1995 года руководство секты было арестовано в ее штаб-квартире близ Токио, в деревне Камикуисики. В ходе обысков полицейские обнаружили настоящий завод по производству зарина.

Организатором теракта был признан основатель и руководитель «Аум Синрике» — Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото).

Судебные процессы растянулись более чем на 16 лет. 27 февраля 2004 года окружной суд Токио вынес Асахаре смертный приговор, признав лидера секты виновным по 13 обвинениям. В 2018 году Асахару и 12 других участников зариновой атаки казнили.

Исторические кадры самого массового теракта в Японии — в галерее «Рамблера».