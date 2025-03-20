Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

Киев будет встречаться с представителями России ради достижения урегулирования конфликта, оставив в стороне эмоции и сантименты. О готовности идти на контакт с Москвой президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с журналистами, запись брифинга доступна на YouTube.

«Если будет политическая воля (...), не является проблемой встреча. Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом будет встречаться с представителями Москвы «без всякого удовольствия».

Зеленский увидел в заявлениях Путина готовность отказаться от перемирия

19 марта президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и обсудил вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также возможность расширения режима прекращения огня. Американский лидер заявил, что их переговоры прошли «очень хорошо».