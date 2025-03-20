Каллас эмоционально отвергла идею Испании по Украине

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на саммите Евросоюза эмоционально отвергла предложение назначить спецпредставителя ЕС по переговорам по Украине, заявив, что она сама является "оптимальным человеком" для этой роли. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на европейские источники.

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Портал отметил, что предложение премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить спецпредставителя ЕС в рамках обсуждения возможностей повлиять на переговорный процесс по Украине вызвало раздражение Каллас. Она заявила, что как главный дипломат ЕС "является оптимальным человеком, чтобы разговаривать с российскими и украинскими представителями".

Саммит ЕС начался с дискуссии по Украине. Итоговое заявление саммита по Украине заблокировала Венгрия, поэтому остальные 26 стран выпустили отдельное заявление, где объявили, что будут продолжать добиваться для Украины "мира через силу". Они пообещали наращивать военные поставки Киеву. Однако предложенный Каллас план поставок боеприпасов ВСУ на €5 млрд страны ЕС также не утвердили, заявив лишь, что будут продолжать интенсивно поставлять оружие "на добровольной основе".