Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада

Новые власти Сирии официально обратились к России с просьбой выдать экс-президента страны Башара Асада для суда. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabia в соцсети X.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует личных контактов с новым руководителем Сирии.

Раскрыто, чем займется в России сбежавший из Сирии Асад

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск. Бывший президент Сирии Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну.